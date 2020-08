Incidente con il trattore, muore 63enne dopo due giorni di agonia

E’ morto mercoledì notte, dopo alcuni giorni di lotta per la vita su un letto dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Francesco Luposella 63 anni operaio idralico forestale in pensione di Cardinale. Luposella aveva avuto un incidente stradale con il trattore con imballatrice sulla Strada Provinciale tra Novalba nella tarda serata di lunedì.

Le sue condizioni erano subito parse serie. A un primo soccorso della guardia medica era seguito l’arrivo di una autombulanza da Montepaone e il successivo trasporto al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Dopo due giorni di ricovero il decesso.

La morte di Luposella ha provocato dolore ed emozione in zona. Era molto noto e stimato. Ma al di là di questo c’è anche una richiesta della popolazione che chiede un punto di pronto soccorso a Chiaravalle con una ambulanza a disposizione per il comprensorio delle Preserre, per abbreviare il più possibile i tempi di intervento in caso di situazioni analoghe in futuro.