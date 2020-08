La comunità di Botricello festeggia i primi 40 anni di sacerdozio di Don Tommaso Mazzei

Due comunità messe insieme dalla vocazione di un parroco che da queste parti non ha bisogno di presentazioni: don Tommaso Mazzei.

Il sacerdote, originario di Belcastro, ha raggiunto il lodevole traguardo di 40 anni di sacerdozio.

Coinvolta e non poco anche la comunità di Botricello dove don Tommaso ha operato per trent’anni distinguendosi come costruttore di pace e bene comune.

Il consiglio comunale ha omaggiato don Tommaso con targa ricordo e l’opposizione, rappresentata da Simone Puccio, ha proposto la cittadinanza onoraria.

Don Tommaso non è mai banale quando parla:

” impegniamoci tutti a rendere belle le cose che ci circondano” .