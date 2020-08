Le meraviglie del quartiere marinaro su Rai 1 con Linea Blu

Paesaggi mozzafiato, mare limpido e chilometri di costa. Con il servizio di Linea Blu, storico programma di informazione turistico-culturale di Rai 1, andato in onda poco fa, la Calabria e Catanzaro tornano sotto i riflettori nazionali.

Il focus televisivo si è concentrato sulle peculiarità paesaggistiche e socio-economiche della zona marinara: dal mosaico sul lungomare realizzato da un maestro del design come Mendini alle suggestive dune di Giovino con le loro rarità naturalistiche e della fauna, dalle opere d’arte a cielo aperto fino allo sguardo retrospettivo sullo sviluppo a 360 gradi di tutto il quartiere. Fino ai libri e al libraio Nunzio Belcaro che ha spiegato come i libri hanno inciso sulla crescita del territorio. Passando per Franco Riga esperto di tradizioni popolari del quartiere.