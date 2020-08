Distrugge il guardrail e va via, ennesimo incidente in contrada Barone e i danni sono sempre a carico della Provincia

Ennesimo incidente nei pressi della rotatoria di Quartiere Barone ed ennesimo automobilista che si fa portar via il mezzo ma si rende irrintracciabile, così che i danni causati saranno ancora a carico dell’ente provinciale che è gestore di quell’arteria viaria.

Al netto del fatto che si spera sempre che non ci siano gravi conseguenze per gli automobilisti, purtroppo i tecnici dell’ente intermedio hanno constatato che l’elevata velocità provoca spesso in quel tratto di strada incidenti autonomi , gli automobilisti non chiamano le forze dell’ordine e facendo portar via il mezzo non è più possibile rintracciarli.

I danni da riparare restano quindi a carico dell’ente che è già dovuto intervenire più volte in pochi mesi.