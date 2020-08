Nuovo Sindacato Carabinieri: congratulazioni per salvataggio uomo Simeri Crichi

“Non possiamo che fare un enorme plauso ai colleghi della Sala Operativa del 112 e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina per l’enorme professionalità messa in campo nella giornata di ieri per salvare la vita un cittadino, probabilmente in difficoltà psicologiche, trovato con una bombola di gas aperta a Simeri Crichi.”

Lo dichiara Fabio Riccio, Segretario Provinciale di Catanzaro del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) nel commentare la notizia di un cittadino che voleva suicidarsi con una bombola di gas nel comune di Simeri Crichi. “Auspichiamo che siano queste le notizie di cui l’Arma dei Carabinieri debba far discutere l’opinione pubblica e non quelle che purtroppo sono rimbalzate nelle ultime settimane, ahinoi, in negativo”.

Dice il Segretario Provinciale Fabio Riccio – ‘I Carabinieri rappresentano uno dei pilastri fondamentali dell’apparato sicurezza del nostro Paese e lo dimostrano in ogni circostanza utile per la cittadinanza, com’è successo in questa circostanza a Soveria Simeri dove colleghi, estremamente professionali, hanno permesso che una vita umana venisse salvata. Ai nostri colleghi – conclude Fabio Riccio – va, oltre l’enorme plauso, un sentito ringraziamento da parte del Nuovo Sindacato Carabinieri per aver permesso ancora una volta di aver fatto parlare in positivo dell’Arma che serviamo con enorme spirito di sacrificio e con enorme professionalità al servizio dei cittadini.”