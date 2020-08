Incendio in un appartamento nel quartiere Samà. Sul posto a domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l’equipaggio della Squadra Volante. L’incendio si sta sviluppando in un appartamento collocato ai piani più alti di un condominio. E’ stato, inoltre, richiesto l’intervento dell’Italgas in quanto sembrerebbe che le fiamme siano partite dal contatore collocato all’esterno, sul balcone. L’appartamento dovrebbe essere disabitato in questo momento.