Messa per i defunti al cimitero di via Paglia sabato 15 agosto

Arriva direttamente dal cappellano del cimitero di Catanzaro l’invito per sabato 15 agosto, giorno dell’Assunta, a partecipare alla messa che si terrà alle 9.30 al cimitero monumentale di via Paglia. Don Andrea Perrelli scrive : “Felice te ,che sabato 15 agosto , solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria , prima di lasciare la città , per mare o monti , varchi la soglia che divide i due mondi e solo la pietà cristiana li unisce , in quel “ Ti vedremo faccia a faccia Signore “ più forte della morte stessa , per visitare i tuoi morti partecipando alla Santa Messa che sarà celebrata nella Chiesa del nostro Cimitero alle ore 9,30 in loro suffragio .

I tuoi cari della citta’ del cielo ti aspettano con le parole del Vescovo Vincenzo … “ Morir non è finire, scomparire nel nulla, divenire pulviscolo in cumuli di polvere :

Ciò che qui muore , In Te , lassu ‘ è vita nuova , Dove ignoto è il tramonto .”