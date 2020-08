Non trovano l’accordo per affidamento del figlio e lui si vendica con il fratello di lei

Fatti personali tra due ex conviventi che non avrebbero trovato l’accordo sull’affidamento del figlio, alla base di un’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio in località Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro ai danni del gestore di un locale.

Secondo una prima ricostruzione la lite tra l’uomo e la donna sarebbe iniziata stamattina, nel pomeriggio l’uomo, accompagnato da altre due persone, avrebbe affrontato il fratello della ex compagna reo, a suo dire, di trattenere con se’ il figlio.

Sul posto, per gli accertamenti anche attraverso le immagini delle telecamere, due equipaggi della Squadra Volante della Questura di Catanzaro agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti. Due i feriti non gravi che sono ricorsi alle cure dei sanitari dell’ospedale Pugliese