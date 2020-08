Parco della Biodiversità: recuperata una mole in granito del vecchio frantoio

Le meraviglie che regala il Parco della Biodiversità sono tante. Tantissime. Ancora oggi ce ne sono di nuove. Il presidente onorario del Parco, Michele Traversa, sta, infatti, monitorando i lavori di recupero di una mole in granito del vecchio frantoio.

L’intervento prevede la realizzazione di un tavolo con sedute all’ombra degli alberi dotato, al contempo, di punti elettrici per ricaricare il telefonico e collegare il proprio pc. In questo modo studiare o leggere all’aria aperta sarà più facile e, sicuramente, più piacevole. Anche le sedute in pietra sono state scalpellate come la mola.