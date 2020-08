Prevenzione Covid, l’attività del Corpo Militare della Croce Rossa all’ingresso della Procura

Così come disposto dalla Corte di Appello della Procura della Repubblica di Catanzaro, personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, ha predisposto un servizio di prevenzione e riduzione dei rischi da contagio da COVID-19. In particolare il suddetto personale ha posto in essere un servizio di rilevazione della temperatura corporea tramite termometri laser fino ai primi giorni di agosto nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, hanno avuto accesso alle sedi giudiziarie.