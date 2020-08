Smaltimento guanti e mascherine: al via il progetto Clean up together

Il progetto Clean Up Together – inter-club calabrese del Distretto Rotary 2100 – ha finalmente tagliato il nastro di partenza! Domenica 9 agosto 2020, nella splendida terrazza del Vista Club di Copanello, ospiti del club capofila Rotary Club Catanzaro Tre Colli, si sono dati appuntamento i Presidenti e i Soci dei Rotary Club – Rotaract Club – Interact Club di Catanzaro, Catanzaro Tre Colli, Cropani, Crotone, Locri, Rocca Imperiale, Soverato e Strongoli.

In diretta streaming e alla presenza del Formatore Distrettuale del Rotary International Rocco Reina, sono state consegnate le Clean Box ai club aderenti al progetto, ciascuna contenente – come illustrato dal Presidente Luca Provenzano del Rotary Club Catanzaro Tre Colli – tutto il necessario per fornire ai frequentatori di parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge, oltre che posaceneri tascabili riutilizzabili, anche e soprattutto la possibilità di fruire di speciali contenitori per la raccolta differenziata di guanti e mascherine; ditte specializzate provvederanno allo smaltimento in sicurezza di questi rifiuti speciali. “L’impegno dei nostri giovani e giovanissimi dei Club Rotaract e Interact è essenziale per la riuscita del progetto. Che parta dai ragazzi la sensibilizzazione ai temi ambientali è di fondamentale importanza per il futuro di tutti, in modo particolare in questa epoca che stiamo vivendo e che ancora ci vede in emergenza Covid-19” – il commento del Presidente Provenzano. Graditissimi ospiti della serata Rosalia Raiata – Presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti, la catanzarese Katia Nicoletti – nel Direttivo del Rotary Club Roma Nord-Est e Managing Director Europa di RBC Investor & Treasury Services e il catanzarese Fabio Primerano – Presidente Esecutivo di Ciesse Piumini e Presidente di Ferderalberghi Lombardia.