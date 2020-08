Terza proroga a Navylos per la gestione dei pontili del Porto, gestirà fino a dicembre

Sarà ancora la Navylos a gestire i pontili del porto di Catanzaro con una terza proroga.

A stabilirlo la determina 1829 di oggi in cui si legge che la ditta “Ha comunicato, con Pec in data 10 agosto di aver provveduto: al versamento del canone demaniale con F24 in data 07 agosto di € 7.203,00 (dal 12 agosto al 31 dicembre 2020) (…). In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale 146 del 12/06/2020 e nelle more dell’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi concessionari, dal 12 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 i termini di validità della Concessione Demaniale Marittima n. 116 del 11 agosto 2016, della Licenza suppletiva n. 32 del 01 dicembre 2016, della licenza suppletiva n. 8 del 5 luglio 2017, alle condizioni già riportate nelle stesse e che qui s’intendono tutte interamente richiamate ed approvate”.