Violento temporale estivo su Catanzaro e dintorni

Un forte temporale si sta abbattendo su Catanzaro e zone limitrofe dalla tarda mattinata di oggi. Scrosci di pioggia, fulmini e qualche raffica di vento hanno interrotto quella che almeno nelle prime ore del giorno quella sembrava una normale giornata di mare. Particolarmente colpita, secondo quanto si è appreso, proprio la zona costiera.

Qualche problema alla viabilità per la sede stradale invasa dall’acqua ma null’altro finora è stato segnalato.

Sono segnalati alcuni interventi dei Vigili del Fuoco nella zona di Roccelletta per alberi pericolanti e per allagamenti nel quartiere Lido ma al momento non si segnalano danni seri a persone o cose.