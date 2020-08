Chiusura temporanea stabilimenti balneari, i clienti del Lido 2000: “Niente assembramenti e massima serietà.”

Vogliono dire la loro, perché comprendono quanto impegno, passione e sacrificio c’è dietro la gestione di uno stabilimento balneare che da sempre ha saputo distinguersi per professionalità e serietà. E lo ha fatto ancora di più in questo particolare momento di crisi ed emergenza, quando sembrava impossibile accettare la sfida dell’apertura per l’estate 2020 e invece ci si è messi in gioco, sapendo che sarebbe stato molto difficile e altrettanto impegnativo accogliere gli ospiti in sicurezza. I clienti del Lido del 2000 del quartiere marinaro vogliono sottolineare l’impeccabilità della gestione dello stabilimento che negli anni è stato un punto di riferimento per tantissime famiglie.

“Siamo molto dispiaciuti per la chiusura temporanea del lido – ha raccontato un gruppo di clienti storici – e ci teniamo a sottolineare l’impegno che hanno assunto i gestori per farci trascorrere le giornate a mare in totale sicurezza.”

Fermo restando gli interventi di tipo strutturale che se riscontrati è giusto eseguire, i clienti descrivono l’impeccabilità della gestione nel pieno rispetto delle norme anti -covid: “Nella struttura ci siamo sentiti al sicuro dal primo giorno, è stato assunto uno stuart all’ingresso che registra le presenze e misura la temperatura, non è permesso alcun assembramento o attività di gruppo e costantemente ci viene ricordato quello che non è consentito fare – hanno spiegato – Ci sentiamo al sicuro perché il loro sforzo immane ci fa capire che hanno a cuore la nostra e la loro salute come se fossimo parte di un’unica famiglia.” Un servizio quello del lido 2000 sempre attento e puntuale, ancora di più in questo delicato momento.