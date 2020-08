Covid, nessun nuovo caso nell’area centrale. Tre casi a Reggio e uno a Cosenza

BOLLETTINO PUGLIESE: Sono esattamente 267 i tamponi effettuati nell’area Calabria centro all’ospedale Pugliese Ciaccio e che riguardano pazienti del capoluogo, Crotone e Vibo Valentia. Di questi, nessuno è risultato positivo al covid 19. Nello specifico sono stati effettuati 176 tamponi a pazienti della provincia di Catanzaro : 80 ospedalieri, tre operatori sanitari, 53 rientri dal nord. Nella provincia di Vibo si registrano invece 57 tamponi così distribuiti: 10 ospedalieri, 29 pazienti del territorio e 18 rientri del nord. Sono 34 invece i pazienti del crotonese sottoposti a controllo con tampone: 31 da ospedale e tre del territorio. Di questi 267 complessivi, uno è da considerarsi già noto positivo.

BOLLETTINO REGIONE: In Calabria ad oggi sono stati effettuati 128.194 tamponi.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.304 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 126.890. Il caso positivo rilevato dal laboratorio dell’AO di Cosenza è da contact tracing del focolaio di Corfù.I tre casi positivi rilevati dal laboratorio dell’Asp di Reggio sono riconducibili al focolaio derivato da una festa di giovani.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.930.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.