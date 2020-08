Decoro della città, Riccio: “Amministrazione intervenga nell’area di piazza Stocco”

Il consigliere comunale Eugenio Riccio ha eseguito un sopralluogo nel centro storico. In particolare, il presidente della commissione consiliare Ambiente e Lavori pubblici si è soffermato sulle condizioni di una porzione privata dell’area di piazza Stocco, di fronte la chiesa dell’Osservanza, che verrà posta sotto la lente d’ingrandimento dell’organismo di Palazzo De Nobili al rientro dalla breve pausa di Ferragosto. “Sulla scorta della meritevole azione del sindaco Abramo, che ha fortemente voluto che si procedesse alla bonifica e alla successiva demolizione del cementificio di rione De Filippis, l’amministrazione deve poter incidere, anche su zone di proprietà privata come questa a ridosso di piazza Stocco, per aumentare il decoro e l’immagine del capoluogo, soprattutto nel centro storico”.

“Se quell’operazione voluta dal sindaco è finalizzata a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, questa in piazza Stocco, della quale ho informato lo stesso primo cittadino è mirata a restituire un nuovo e positivo volto a una delle porte d’ingresso alla zona nord della città. Non dimentichiamo, infatti, che proprio lì davanti sorgerà, negli storici locali dell’ex ospedale militare, la nuova sede della Procura di Catanzaro, l’ultimo e prestigioso perno della cittadella giudiziaria che comprende i due edifici del Tribunale e che proprio Abramo ha voluto fosse creata in quella zona. Piccoli interventi come questo, che nei prossimi giorni sottoporrò all’attenzione della commissione, del servono a rendere sempre più efficiente la presenza dell’amministrazione pubblica in città, nel centro storico come negli altri quartieri, per garantire anche la tutela dell’immagine del capoluogo a tutto di vantaggio di Catanzaro e dei catanzaresi”.