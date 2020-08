Furto ai danni di un rappresentante di generi alimentari nel centro storico di Catanzaro

Una brutta sorpresa per un rappresentante di generi alimentari che, lasciato il mezzo con la merce in una via del centro storico, l’ha ritrovato in parte svaligiato. Ad accorgersi che i movimenti di due uomini arrivati in quella zona a bordo di un’utilitaria fossero strani sono stati alcuni residenti.

I due ladri hanno aperto il furgoncino del rappresentante, hanno sottratto una parte della merce, lasciando il mezzo aperto e dileguandosi. È probabile che i ladri abbiano seguito l’uomo che è stato derubato, sapendo cosa trasportava. I testimoni, accortisi di quanto accaduto , hanno allertato il 113.

Sul posto è giunto un equipaggio della Squadra Volante che ha raccolto le testimonianze e avviato le indagini.