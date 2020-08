Botricello ancora senza acqua, esposto in Procura

Meno acqua, più polemiche. Non conosce momenti di stasi la diatriba tra la Sorical e il Comune di Botricello.

La goccia che fa traboccare il vaso è l’ ennesimo guasto alle pompe di sollevamento dei pozzi del Crocchio.

Il primo cittadino Michelangelo Ciurleo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, parlando senza perifrasi di ” possibile interruzione di pubblico servizio”.

Il sindaco di Botricello sottolinea altresì che ” più volte è stata segnalata la problematica, ma si ignorano le legittime richieste di un paese che aumenta di numero in estate ed è in regola con i pagamenti. Inammissibile anche malfunzionamento del telecontrollo”.

L’ esposto è stato consegnato anche alla locale stazione Carabinieri e alla stessa Sorical con intento di risolvere in modo celere una problematica che ha scatenato fini di inchiostro già dalla prima decade di luglio.