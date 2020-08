Centinaia di ragazzi in fila per il tampone, le indicazioni dell’Asp

“I nostri laboratori possono processare tamponi per un numero massimo di 350”. La notizia è chiara, chiarissima. Il caos e , passateci il termine, l’assembramento da psicosi che si è creato oggi nel triage del quartiere Lido e di Soverato va assolutamente gestito. I ragazzi che in preda al panico, dopo il caso positivo di covid 19 di un ragazzo che ha frequentato due discoteche a Soverato, si sono recati al triage per effettuare il tampone devono seguire le indicazioni illustrate nel video dal dottor Luciano Manfredi dell’Asp.