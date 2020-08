Dopo l’Inps un altro sospetto caso all’interno dell’Aterp

Ancora una volta il Tribunale di Catanzaro ha detto no alla validità di un passaggio di personale in mobilità da un Ente pubblico economico ad un ente pubblico non economico. Ciò seguendo il pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. La recente sentenza del Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – ha ancora una volta riconosciuto le ragioni della funzionaria Maria Teresa Arcuri, la funzionaria che con la sua denuncia ha scoperchiato l’ illegittimo ed illecito transito della Signora Alessandra Infante all’ interno dell’ Inps.

Una pagina nera della nostra Pubblica Amministrazione, una pagina che ha avuto una sola vittima, Maria Teresa Arcuri, definita dalla Corte d’ Appello di Catanzaro “modello di pubblico dipendente cui tutti dovrebbero conformarsi”.La funzionaria che, assistita dall’ avvocato Susanna Simbari e Gianpaolo Stanizzi, ha portato i Giudici di Appello catanzaresi a dover ricordare all’ Inps che “è da considerare l’esistenza, in capo ai pubblici dipendenti cui siano affidate funzioni pubbliche di un generale dovere di adempiere ad esse con disciplina ed onore. Come statuisce una disposizione di rango costituzionale (art. 54, comma 2), la cui dannazione all’oblio non è fra le ultime cause del degrado etico in cui versa la gestione della cosa pubblica”.

Aspettiamo con fiducia che la Procura della Repubblica di Catanzaro faccia luce su un altro illecito transito già denunciato all’ interno dell’ Aterp Calabria. Nessuno può permettersi di violare il granitico principio costituzionale dettato dall’ articolo 97 della Costituzione: nella Pubblica Amministrazione si accede con pubblico concorso. Un principio da difendere a denti stretti, per garantire una Pubblica Amministrazione indipendente e trasparente, libera da compromessi e corruttele di ogni genere.