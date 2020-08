Il papà costruisce una freschiera per sua figlia malata, ma per colpa di qualche furbetto viene rimossa

Le spiagge non sempre sono attrezzate per accogliere persone con disabilità. A volte quelle del Sud, se non per iniziativa di qualche privato illuminato, lo sono meno delle altre.

Ecco perché le famiglie si ingegnano, ci provano a far vivere una vita normale ai loro figli, anche nella quotidianità, nelle piccole cose.

E così un padre, pur di far trascorrere le giornate a mare alla figlia, chiede il permesso al comune di Borgia di poter installare, fronte mare e sulla spiaggia libera una freschiera, utile per il ristoro della moglie e della giovane.

Permesso temporaneo concesso. Quella freschiera potrà restale lì fino al 31 agosto. Ma la dura per quanto inconsapevole mano della legge arriva prima, per colpire giustamente i furbetti. Quelli che utilizzano la spiaggia e le cose comuni come fossero solo loro.

La freschiera al pari delle altre cose lasciate sull’arenile viene rimossa, privata del telone. Stamattina, ancor prima di sapere dei controlli dei carabinieri, il papà della piccola ha avuto l’amara sorpresa. Quella struttura appariva divelta.

Nessun intento polemico con le forze dell’ordine, con le quali la questione è stata chiarita ed è in attesa di essere definita, ma l’amara constatazione che in un mondo che non fa differenze, i furbi comunque la passino sempre liscia a danno di chi invece vorrebbe solo sentirsi un po’ più uguale agli altri.