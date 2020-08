Quattro persone: tre adulti e un bambino sono rimasti feriti questa sera in un incidente stradale che si è verificato sulla Strada statale 18 in località Marinella nel comune di Gizzeria Lido in provincia di Catanzaro. Coinvolte nello scontro frontale una Ford Focus e una Wolkswagen Passat.

Un terzo mezzo è stato lievemente danneggiato nel tentativo di scansare i primi due. I due adulti occupanti della Focus sono stati estratti dall’abitacolo dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia intervenute sul posto.

A seguito dell’impatto la Passat veniva interessata da un incendio, prontamente estinto dai Vigili del fuoco stessi. Intervenuta anche una autoambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli in ospedale. Al momento in cui scriviamo il traffico è interrotto nel tratto interessato dal sinistro.