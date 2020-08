Occupano la spiaggia abusivamente con ombrelloni e sdraio, sequestri dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Borgia, come già negli anni passati, hanno provveduto a svolgere un controllo sulle zone di spiaggia libera dell’area di Roccelletta di Borgia al fine di verificare eventuali occupazioni abusive del demanio marittimo. Come noto è infatti assolutamente vietato lasciare, sulla spiaggia libera, abbandonati dopo il tramonto, ombrelloni ed altro mobilio da spiaggia (lettini, sedie sdraio, ecc.) soprattutto se regolarmente montati o posti per occupare una determinata area di spiaggia. A riguardo sono ben due le ordinanze, una dell’Ufficio Circondariale marittimo della Capitaneria di Porto di Soverato e l’altra del Sindaco di Borgia, che vietano e puniscono (anche con sanzioni salate) tale malcostume.

Alle prime luci dell’alba di oggi, però, i militari di Borgia hanno trovato una situazione di totale occupazione, o quasi, di un’intera area della spiaggia libera. Hanno così proceduto, al sequestro amministrativo, a carico di ignoti, di oltre cento ombrelloni e circa venti sedie sdraio.

Verranno svolti accertamenti per poter addivenire ai proprietari dei suddetti oggetti al fine di poter contestare loro la violazione prevista.

I controlli affinchè i tratti di spiaggia “libera” siano veramente usufruibili da tutti i cittadini senza che ci siano i soliti “furbetti” ad approfittarsene, continueranno anche nelle prossime settimane.