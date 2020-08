Sindaco di Sellia ai giovani: “Non minimizzare l’accaduto, fate il tampone”

“Non minimizzare l’ accaduto”. E‘ quanto auspica il primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella nel constatare che un giovane cittadino di Girifalco è risultato positivo al covid 19 e ha frequentato con assiduità le discoteche di Soverato.

Il sindaco di Sellia è anche medico e sa che il virus si vince con le regole: igiene, distanziamento e dispositivi di protezione. Scrive sui social il pediatra prestato alla polirica: ” E’ ormai di dominio pubblico – asserisce Davide Zicchinella- la notizia del ragazzo di Girifalco risultato positivo al tampone per Covid-19 che ha fatto appello sui social a tutte le ragazze ed i ragazzi che nei giorni scorsi hanno frequentato le discoteche (ora tutte chiuse dal Sindaco) Noa Club e Circle Club.

Le autorità sanitari competenti stanno già lavorando per ricostruire la catena dei contatti. Anche alcuni ragazzi di Sellia ( come tantissimi da tutta la provincia) hanno frequentato questi locali. A loro dico, attraverso i loro medici curanti, di prendere contatti con gli appositi uffici dell’Asp competenti. Se presentano sintomi (febbre specialmente ) di porsi subito in autoquarantena. Di limitare al minimo gli spostamenti e di usare sempre la mascherina . L’Asp di Catanzaro ha già allestito due tende (una a Soverato ed una nel quartiere Lido) per effettuare tamponi a tappeto. Giungono notizie che già 2000 persone sono in attesa di fare tampone. Ai ragazzi di Sellia che hanno frequentato i posti indicati chiedo di fare subito richiesta di tampone. Se necessario contattatemi privatamente per ulteriori notizie. Facciamo attenzione. Siamo seri. Restate ognuno nelle vostre case ragazzi!”

Non è il primo appello del consigliere provinciale e, visti i contagi, ci sta che non si neanche l’ultimo.