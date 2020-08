Confesercenti Catanzaro, Chirillo plaude alla nomina di Proscia nel settore Turismo

“Un augurio di buon lavoro, nella consapevolezza della difficoltà delle sfide da affrontare in un settore così strategico e importante”.

Il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, plaude alla nomina di Tony Proscia quale coordinatore del settore Turismo per Confesercenti “Calabria Nord”. Imprenditore catanzarese, molto noto per le sue attività specificatamente concentrate verso il settore del turismo, secondo Chirillo “Proscia porta le giuste competenze nel ruolo associativo in cui meglio può esprimerle, arricchendo Confesercenti con la sua lunga esperienza e l’indiscussa professionalità”.

“L’amore profondo per la propria terra e la passione immensa verso il suo lavoro gli hanno consentito di raggiungere conoscenza ed esperienza acquisita sul campo e una professione svolta con scrupolo e serietà. A Tony Proscia l’augurio sincero di buon lavoro” il messaggio conclusivo di Francesco Chirillo.