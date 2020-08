Gravissimo incidente in mare, uomo resta impigliato sotto una barca a Camina soccorso a Lido

Grave incidente in mare. Dalle prime indiscrezioni sembra che un un uomo di 36 anni A.C., sia rimasto impigliato nell’elica di una barca in zona Caminia e sia stato successivamente soccorso a Lido nella zona del Porto. Per lui necessario l’immediato trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto i carabinieri per garantire la viabilità che è stata rallentata in zona.

Al suo arrivo in ospedale l’uomo è stato stabilizzato poichè i valori erano ovviamente completamente alterati.