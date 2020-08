Un giovane di 26 anni di Caraffa di Catanzaro è stato arrestato ieri in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco con unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia. L’accusa è detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane trovato in possesso a seguito di perquisizione nella sua abitazione di circa 198 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri di carta stagnola e cellophane, ed 8 cartucce per pistola cal. 9×21.

Foto 2 di 2



Il 26enne è ora agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.