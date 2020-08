Quella transazione del 2012 ha creato un danno all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, ora il S. Anna deve restituire circa 4 milioni di euro

E’ da capogiro il risarcimento chiesto dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio alla casa di cura Villa Sant’Anna. Almeno a leggere la delibera 977/2020 del 14/08/2020 dalla quale risulta che l’Azienda Ospedaliera ha fornito alla Casa di Cura Villa S.Anna, struttura sanitaria privata accreditata con il SSR, prestazioni sanitarie (sangue ed emocomponenti) a fronte delle quali, nonostante regolare fatturazione e reiterate richieste di pagamento, la Casa di Cura non ha regolarmente effettuato i dovuti pagamenti.

La vicenda ha preso ovviamente la strada dei tribunali che hanno dato ragione all’Azienda Pugliese Ciaccio e hanno stabilito che il debito dovuto dalla Clinica Sant’Anna al Pugliese è pari a € 4.630.400,72.

L’azienda ospedaliera ha richiesto parere pro-veritate, all’ avvocato amministrativista del Foro di Catanzaro Crescenzio Santuori ponendo questo quesito: “Chiarita la natura giuridica e il regime di validità degli atti negoziali intercorsi fra l’Azienda, nella persona del DG pro tempore, e Villa Sant’Anna SpA in relazione al rapporto sotteso, si esprima parere circa la residua sopravvivenza dei diritti riconosciuti all’AOPC scaturenti dalla sentenza n° 3281/2012 adottata dal Tribunale di Catanzaro e quindi sulla sua azionabilità nei confronti della Società debitrice “.

Emerge dunque dal parere stesso che, la dirigenza dell’Aopc ha ritenuto di dover porre in dubbio una transazione voluta e redatta nel 2012 dall’ allora direttore generale rimasta apparentemente celata per diversi anni, e che ha rivisto al ribasso le tariffe previste da decreti ministeriali, applicandole anche agli anni pregressi così rinunciando a titoli esecutivi per svariati milioni di euro, creando possibile danno all’azienda.