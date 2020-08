Coronavirus Calabria: dieci casi in più, ben 1587 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

Sono dieci le nuove diagnosi di Covid 19 riportate oggi nel Bollettino regionale della Regione Calabria sull’emergenza Coronavirus. Il dato, aggiornato come al solito al primissimo pomeriggio, non comprende le ultime due positività riscontrate a Girifalco. Si tratta di un aumento più contenuto rispetto alla giornata di ieri quando venivano segnalati 19 nuove infezioni. I casi odierni sono state registrate: due a Girifalco nel Catanzarese, tre nel Crotonese – si tratta di casi riconducibili al focolaio del centro migranti Cara di Isola Capo Rizzuto- due nel comune di Diamante annunciati nella serata di ieri dal sindaco del comune del Cosentino, un rientro da fuori regione a Roseto Capo Spulico, e altri due casi autoctoni riscontrati nelle province di Cosenza e Reggio.

Ben 1587 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, uno dei numeri più alti dall’inizio dell’emergenza, di cui solo 670 nell’area centrale della Calabria e gran parte relativo ai test a tappeto riguardante le discoteche soveratesi. I ricoveri in tutto compresi i pazienti residenti fuori Calabria dei quali 6 tra Pugliese-Ciaccio e Policlinico di Catanzaro sono dieci in tutta la regione. Un paziente è stato ieri trasferito dal reparto di Malattie infettive del Pugliese a quello di Rianimazione del Policlinico a causa dell’aggravamento delle sue condizioni. In tutto secondo quanto riportato dal bollettino nazionale del Ministero della Salute i ricoveri sono nove di cui uno in terapia intensiva. In tutto i casi attivi restano 143 di cui 134 (il 93.7%) in isolamento domiciliare.

In tutto sono 1345 i casi riscontrati da inizio emergenza. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.129