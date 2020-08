Covid, Girifalco-Nuova Era chiede di istituire punto di rilievo nel paese

Manifestando apprezzamento per l’attività sin qui espletata per il monitoraggio dell’emergenza che sta insinuando le famiglie girifalcesi, posto che l’attuale situazione registra alcune positività riscontrate su persone di giovane età e quindi capaci di veicolare intensamente il virus all’interno della comunità, la dottoressa Carolina Scicchiatano, capolista del gruppo Girifalco-Una Nuova Era scrive e chiede al presidente della Regione e al Commissario Asp “che sia valutata l’opportunità di istituire un punto di prelievo nel nostro territorio, anche al fine di evitare che cittadini preoccupati (e potenzialmente infetti) si spostino verso i presidi già installati in altri centri diventando eventualmente essi stessi veicolo di trasmissione del virus.

Si chiede, inoltre, una maggiore incisività sul rispetto delle norme anti Covid”, scrive la Scicchitano nella missiva inviata anche al Commissario del Comune.