Cropani: morto ex presidente Gal, Franco Colosimo

Se n’è andato per sempre Franco Colosimo.

Poche ore fa, l’ex presidente del Gruppo azione locale Valle del Crocchio ha esalato ultimo respiro.

La notizia della dolorosa dipartita sta passando di bocca in bocca nella provincia di Catanzaro dove Franco Colosimo era conosciutissimo per le tantissime iniziative nello sviluppo economico e culturale delle aree interne e di quelle del litorale ionico.

Per lo stimato manager del Gal, originario della vicina Sersale, si sprecano le parole di commiato di tanti amministratori e tanti cittadini che ne ricordano umanità, signorilità, competenza, empatia e umanità.

Franco Colosimo, scrivono, senza retorica, in tanti sui social, non merita di essere dimenticato.