Focolaio Girifalco, sale a 5 il numero di positivi al Covid

Non è stato in discoteca, ma secondo quanto raccolto da catanzaroinforma.it c’è un altro caso di Covid-19 a Girifalco. Si tratta di un ragazzo che ha fatto richiesta di controllo domiciliare e, secondo la procedura, non si è spostato verso i presidi ospedalieri ed ha effettuato il tampone nella sua abitazione. Intanto l’Asp starebbe pensando, anche su richiesta di alcuni esponenti politici del paese, di installare una tenda per i controlli , visite ed eventuali tamponi senza costringere i girifalcesi a spostamenti.