In questo ferragosto non c’è spazio per gli incivili, Polizia di Stato e Polizia Municipale a lavoro

Non è solo una questione di Covid-19, ma una priorità quotidiana, garantire i luoghi destinati alla pubblica fruizione dall’assalto di quei bulli urbani che nessun rispetto hanno dimostrato negli anni.

Ecco dunque che, come segnalato da un post social del consigliere Eugenio Riccio, Polizia Municipale e Polizia di Stato, oggi sono a lavoro nella Pineta di Giovino, e più in generale in tutto il quartiere marinaro per garantire ordine, sicurezza e soprattutto per punire gli incivili. Sono state elevate già diverse sanzioni.