Di Don Domenico Concolino

Il 1° novembre 1950, Papa Pio XII proclamava come dogma che la Vergine Maria «terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Una verità di fede che non apparse all’improvviso ma era già conosciuta e affermata dai Padri della Chiesa tanto che nelle loro chiese era considerata parte rilevante del culto reso alla Madre di Cristo. Maria non solo sulla terra ma ora anche nel cielo è tutto di Dio, il Padre, tutta dello Spirito, tutta del Figlio Risorto.

Così questo particolare aspetto della fede cattolica divenne patrimonio spirituale di tutta la Chiesa, poiché l’aspetto cultuale vissuta da quelle chiese particolari spinse l’intera Chiesa universale a determinare e proclamare questo dogma.

Ciò che il popolo di Dio fin dal principio avevo vissuto nella loro preghiera e nel proprio culto divenne così finalmente chiaro nelle parole del Dogma.

Ma cosa significa per noi oggi questa festa mariana?

Si tratta di una solennità celebrata dai cattolici di tutto il mondo, e non solo essi, ma come a volte accade, risignificando cristianamente un momento cultuale delle antiche pagane celebrate durante le cosiddette Ferie Augusti – da qui: Ferragosto – , che in verità si protraevano per l’intero mese, con diverse celebrazioni collegate a diverse divinità. Qui però a noi interessa il significato per i cristiani.

Anzitutto: Nella storia di Maria, la Madre del Signore, ci viene incontro l’intero mistero dell’uomo compiuto. In questo senso possiamo dire che tutto ciò che si è compiuto nella Madre, può e deve compiersi anche in ogni cristiano, Maria è come una ‘via’ una strada da percorrere: sicché, come Lei ricevere e donare Gesù, come Lei ascoltare e generare nei cuori la Parola di Dio, Come Lei divenire discepoli del Figlio, come lei restare saldi e fedeli nel Signore, anche e soprattutto nell’oscuro momento della Croce, come Lei attendere il compimento della vita buona ed eterna. San Paolo dichiara in una sua lettera, noi siamo cittadini nel mondo ma la nostra vera patria e nei cieli!

Così ogni credente e tutto il popolo di Dio guarda alla Madre sua per sapere come comportarsi in questa vita. Maria cioè è il modello di ogni credente.

C’è poi un altra cosa da tener presente.

Se Maria è oggi assunta in cielo in ‘anima e corpo’ ciò significa che il Dio dei cristiani non è il Dio di una parte di noi, ma di tutto l’uomo. Ogni forma di spiritualismo e ogni disprezzo della carne è così rifiutato.

In Dio c’è posto anche per il nostro corpo… trasfigurato. La religione cristiana è essenzialmente una religione della persona nella sua interezza, una religione che salva l’uomo integralmente e non solo parla di ‘resurrezione della carne’ ma dichiara di fronte ai pensieri e le credenze, che tutto l’uomo – anima, corpo e spirito – e tutti gli uomini sono chiamati ad essere lì dove sono già Cristo e la Madre sua.

Infine: in Maria appare in pienezza cosa significa essere santi e quali sono le conseguenze che la santità della vita porta con sè. Santo, beato, non significa solamente non peccare, o per dirla con le parole di Gesù, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te (Matteo 7,12) ma significa anche vivere in pienezza la propria missione umana e soprannaturale, iniziando a fare del mondo la casa di Dio e fare di Dio il cuore dell’uomo. I Felici, i Beati, sono dunque gente che non solo evitano il male ma anche, a partire dalle proprie capacità e carismi, sono gente che si spende per il bene di ogni uomo e di tutti, ma proprio tutti gli uomini.

Cappellano UMG