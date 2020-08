Lega Calabria: “Contingentare gli ingressi nelle discoteche ma non chiuderle”

Il gruppo consiliare regionale della Lega Calabria in una nota dice “Seppur possiamo comprendere le ragioni che hanno portato all’ordinanza rieteniamo sia necessario rivederla, magari intensificando i controlli, contigentando ulteriormente gli ingressi e facendo più tamponi sia sul territorio ma soprattutto a chi entra nel territorio regionale. Mettere in ginocchio le attività economiche, in una stagione che era già problematica di suo, non riteniamo sia la scelta più giusta. Maggiore sicurezza sì, ma non si possono chiudere attività facendo ricadere gli effetti su imprenditori e dipendenti. Garantire salute ma anche il lavoro, la Calabria ne ha bisogno”.