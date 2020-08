Rissa sulla spiaggia di Montauro, carabinieri e ambulanza sul posto

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per sedare una rissa che si è registrata attorno alle ore 19 sulla spiaggia libera di Montauro. Secondo alcune notizie raccolte sul posto sembrerebbe che la violenta lite sia partita a causa di due barche che , forse ancorate male, si sarebbero scontrate. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere alcune persone che sarebbero rimaste ferite .

Aggiornamento ore 19.51: La lite è partita a causa di un attracco alla boa conteso tra persone a bordo di due imbarcazioni diverse. Prima le parole, poi i fatti. A causa di qualche spintone di troppo una signora anziana a bordo di una delle due barche ha subito un colpo al volto , per lei un grosso spavento ma non è rimasta gravemente ferita, ma è stata trasportata in ospedale per precauzione. Tra le persone ritrovate sul posto e quelle che si sono dileguate , poi rintracciate anche grazie ad alcuni video girati dai bagnanti del posto, sono state identificate 15 persone: di queste, 12 saranno denunciate a piede libero per rissa.