Risultato positivo al Covid uno dei contatti del 31enne di Girifalco, ma non era stato in discoteca

Tra i contatti del 31enne risultato positivo al Covid nei giorni scorsi c’è un’altra persona che avrebbe contratto il virus, ma, dalle prime indiscrezioni si è appreso che questo nuovo contagiato non ha frequentato i locali indicati dal 31enne di Girifalco nel suo post social, pur trattandosi di un residente di Girifalco di 20 anni. Al giovane è stato fatto il tampone domiciliare in quanto si presentava come soggetto sintomatico, quindi non si è recato nelle tende triage per effettuare gli esami di rito. In tutto, al momento, sarebbero tre le persone residenti a Girifalco risultate positive a Covid, il 31enne che lo ha reso noto sui social e che attualente è ricoverato nel reparto di malattie infettive e altri due giovani.

La buona notizia arriva dai primi dati sui tamponi processati. I 140 inviati a Cosenza ed effettuati nelle tende triage, sono risultati tutti negativi