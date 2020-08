Disposto lo smantellamento della tenda pre triage allestita nei giorni scorsi a Soverato per fare i tamponi in piena sicurezza a coloro che hanno inteso sottoporsi allo screening. Le tende (a Soverato e Catanzaro, nel quartiere marinaro) sono state allestite per evitare che gli ospedali venissero intasati, dopo la notizia della positività al Coronavirus di un giovane.