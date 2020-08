Incendio in prossimità delle case a Sellia Marina. Non si registrano danni a persone

Un vasto incendio di arbusti in prossimità delle abitazioni, in località Calabricata a Sellia Marina, ha visto impegnata, questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina. L’intervento dei vigili del fuoco è servito per circoscrivere il fronte di fuoco evitando che lo stesso potesse estendersi alle abitazioni.

Sul posto i carabinieri hanno, invece, proceduto, su segnalazione di alcuni cittadini, a porre in stato di fermo un uomo ritenuto il presunto autore del rogo. Ulteriori indagini ed accertamenti sono ancora in corso.

Non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco hanno operato sino alle ore 14 circa per lo spegnimento di ultimi focolai e bonifica della zona.