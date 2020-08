Incendio in viale Cassiodoro, difficoltà al transito delle auto

Incendio in viale Cassiodoro. Il fatto sta causando difficoltà al transito delle auto. Sul posto i vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro; arrivata anche l’autobotte a supporto delle attività di spegnimento. Si sta mettendo in sicurezza la zona che registra la presenza di molte abitazioni al fine di evitare che le sterpaglie in fiamme possano creare ulteriori disagi.