Rompono la vetrina di una rivendita di surgelati a Lido e portano via la cassa, ritrovata (vuota) in spiaggia

Due furti in pochi giorni nel quartiere marinaro. Il primo nella notte tra giovedì e venerdì ai danni del distributore di benzina in località Bellino. Il secondo la scorsa notte. Ignoti hanno rotto la vetrina di una rivendita di surgelati sul Lungomare Pugliese portando via la cassa che però, vista anche la coincidenza della giornata di festa, non conteneva molto contante. Nel commettere il furto i ladri si sono feriti con il vetro lasciando segni di sangue. Ma già alle prime ore dell’alba la cassa è stata ritrovata, ovviamente vuota, sulla spiaggia. In entrambi i casi i rilevi sono stati fatti dalla Squadra Volante della Questura di Catanzaro agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti e dalla polizia scientifica della divisione anticrimine.