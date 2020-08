Un trofeo per ricordare Sergio Mirante, l’atleta scomparso un anno fa

Un trofeo per ricordare un campione. Un’iniziativa per omaggiare un ragazzo buono con un cuore immenso. A Sellia Marina sabato 22 agosto. Una gara di nuoto mezzo fondo sprint in acque libere per ricordare Sergio Mirante, il professionista scomparso un anno fa. Fortemente voluto dalla FIN Calabria e dalla famiglia di Sergio, quest’evento vuole in maniera simbolica abbracciare quel giovane amante delle gare in acque libere, riunendo Esordienti, Juniores, Cadetti, Seniores e Master regionali.