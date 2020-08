Villaggio Palumbo: escursione a bordo del quad, incidente per una coppia

Disavventura questo pomeriggio per una coppia di 40enni in prossimità di Villaggio Palumbo.

La coppia aveva noleggiato un quad per fare un’ escursione quando, per cause in corso di accertamento, perde il controllo del mezzo che finisce nella scarpata adiacente la strada provinciale.

Trattandosi di zona a confine tra le due province, sul posto sono state inviate, contemporaneamente, due squadre dei vigili del fuoco una dal comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore e l’altra dal comando di Crotone distaccamento di Petilia Policastro.

L’intervento congiunto dei soccorritori è valso, mettendo in pratica tecniche Saf (speleo alpino fluviali), al recupero della donna ferita che è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso con il successivo trasporto in ambulanza presso struttura ospedaliera di Crotone.

L’uomo, che era alla guida del quad, era invece già stato recuperato dal personale Suem118 e trasferito presso struttura ospedaliera di Catanzaro con elisoccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.