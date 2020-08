Coronavirus Girifalco, negativi tamponi di persone in contatto con soggetti contagiati

Restano cinque i contagiati di Covid 19 a Girifalco dopo l’autodenuncia del giovane che lo scorso 12 agosto aveva fatto sapere tramite social di essere risultato positivo al tampone, e che oggi risulta l’unico ricoverato in ospedale al reparto di Malattie Infettive mentre gli altri quattro sono in isolamento domiciliare

Nell’ultimo aggiornamento delle ore 10.15 di questa del Centro operativo comunale della Protezione Civile si precisa inoltre che “tutti i familiari e le persone entrate in contatto con i soggetti positivi sono risultati negativi al test e, come da protocollo ed ai soli fini precauzionali, sono stati posti in quarantena. Si raccomanda di mantenere, come sempre, comportamenti responsabili e di utilizzare dispositivi di protezione individuale in ogni circostanza in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di sicurezza”.