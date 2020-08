Dorme su un marciapiede del quartiere Sala. La segnalazione dei residenti sui social

La denuncia arriva dai social, dove un signore che dice di essere originario dell’America Latina vive da giorni come un senzatetto, sui marciapiede della nostra città. Denuncia lanciata dai residenti del quartiere Sala di Catanzaro che ieri avrebbero segnalato la situazione a vigili urbani, personale 118 e forze dell’ordine chiedendo di verificare la provenienza dell’uomo, lo stato di salute e di cercare di fornire soccorso, non ottenendo purtroppo nessun riscontro.

L’uomo avrebbe riferito, in un italiano poco comprensibile, a chi gli ha portato del cibo da mangiare che nei giorni scorsi avrebbe dormito nel quartiere Cava ed avrebbe rassicurato che avrebbe tolto il disturbo cercando una altro posto per dormire.

Stamattina dopo aver fatto i bisogni primari per strada, avrebbe raccolto il suo cencio di coperta allontanandosi dal posto che era stata la sua dimora per pochi giorni

Naturalmente coloro che nel video hanno segnalato la situazione si auspicano che le autorità sciolgano definitivamente i dubbi, ma soprattutto che la situazione di questo povero extracomunitario possa evolvere in maniera tale da toglierlo definitivamente dal pericolo di finire di nuovo su un marciapiede, lontano da tutto e tutti nell’indifferenza generale.