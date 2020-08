Sembra ormai una consuetudine da parte di alcuni cittadini trascorrere le festività nei luoghi verdi della città e poi lasciare un segno a testimonianza della propria inciviltà. All’indomani di Ferragosto la pineta di Giovino è ancora una volta vittima di chi non sa godere e prendersi cura di un bene comune. Niente cumuli di rifiuti, come accadeva negli scorsi anni, ma carte, bottiglie, piatti e bicchieri di plastica lasciati sui sentieri e nelle aree libere utilizzate per le grandi tavolate. Incurante del divieto di accendere fuochi c’è anche chi ha deciso di farlo utilizzando la staccionata dei sentieri, nonostante la presenza delle autorità locali che nella giornata di ieri sono state impegnate a tutela della pineta, ma che non sono riuscite a contenere simili comportamenti. A denunciare l’accaduto sui social anche il consigliere Eugenio Riccio che ha sottolineato la necessità di contrastare atti del genere, invitando gli uffici preposti ad agire e i cittadini perbene a segnalare.