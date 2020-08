E’ diventato molto complicato attraversare piazzetta Pola nel cuore del quartiere Lido di Catanzaro: il passaggio risulta impossibile a disabili e a chi deve transitare con passeggini, mentre chi è più fortunato, perché privo di impedimenti fisici, può tentare di andare da una parte all’altra della pizza, saltando gli ostacoli e facendo slalom.

Il transito è ostacolato da “rustiche” fioriere poste sui marciapiedi e totale recinzione dell’area pedonale. Il risultato è quello ben visibile dalle foto. Le fioriere, fatte riciclando contenitori di olio, oltre ad impedire il passaggio pedonale, stonano decisamente con il contesto della piazza e insieme ai cordoni di delimitazione sono un possibile pericolo, sopratutto nelle ore notturne quando sono meno visibili. Una situazione bizzarra quella venutasi a creare, si è passati infatti dalla rimozione dei dissuasori di delimitazione della piazza, che negli scorsi mesi veniva usata come parcheggio pubblico, alla sua completa chiusura, quasi fosse una fortezza completamente blindata, tanto da non riuscire ad attraversarla. In media stat virtus!