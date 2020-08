Proscia coordinatore Turismo Confesercenti: la soddisfazione di Catanzaro nel Cuore

Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la nomina di Tony Proscia, storico associato del nostro sodalizio, a coordinatore del settore Turismo in seno alla Confesercenti Calabria Nord, comprendente le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza. Si tratta di un incarico importante se è vero che l’ambito turistico è decisamente il più strategico per il nostro territorio e per l’intera regione, e che occorre valorizzarlo come risorsa principale di crescita e sviluppo.

Tony Proscia, imprenditore serio e lungimirante, scevro da condizionamenti partitici, è da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo cittadino con un’unica genuina visione: la crescita del territorio. Essendo particolarmente sensibile e competente su idee e progetti attinenti al turismo quale volano principale e trainante del progresso economico e sociale, siamo certi che la sua azione ed il suo impegno – attraverso questo incarico – porteranno buoni frutti.

Movimento Civico Indipendente “Catanzaronelcuore”