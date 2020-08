“Signor sindaco, perchè chiudere anche i parchi gioco per bambini?”

Qualche perplessità ha suscitato la decisione del sindaco Sergio Abramo che nei giorni scorsi insieme alle discoteche ha deciso la chiusura anche dei parchi gioco per bambini. Tra i vari commenti in merito, che si trovano soprattutto sui social riportiamo l’intervento che un lettore ci ha inviato in redazione e che riportiamo integralmente “Vorrei chiedere al sindaco Abramo qual è il pericolo di contagio nelle aree adibite a gioco per bambini visto che ha deciso con ordinanza di chiuderle unitamente “alle discoteche”.

Se si pensa agli assembramenti che si creano sulle spiagge cittadine risulta assolutamente fuori luogo chiudere un luogo di aggregazione per bambini certamente meno pericoloso delle spiagge.

Spero che il nostro sindaco possa rettificare l’ordinanza permettendo ai bambini di poter giocare tra loro in assoluta sicurezza nelle aree gioco, nella certezza che in quelle aree non ci può essere alcun contagio covid19.

Si consideri che neppure l’ordinanza regionale ne aveva previsto la chiusura, il blocco dei giochi per i bimbi resta uno strano unicum del capoluogo di regione”.

Luigi Bitonti-Catanzaro