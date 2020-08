Coronavirus, decine di persone in fila alla tenda pre triage nel quartiere Lido

A Soverato la tenda pre triage è stata smantellata qualche giorno fa , invece nel quartiere Lido proseguono i tamponi per i ragazzi che hanno frequentato le discoteche della movida catanzarese in cui era stato il ragazzo risultato positivo al covid la settimana scorsa. Nessun assembramento e nessuna fila, ma decine di persone che, dopo prenotazione, si apprestano ad effettuare il tampone. Il personale medico invita i ragazzi ad aspettare 72 ore in isolamento domiciliare in attesa dell’esame.